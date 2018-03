Arizona, donna investita e uccisa da veicolo autonomo di Uber

New York, 19 mar. - Una donna a Tempe, in Arizona, è stata investita e uccisa da un veicolo autonomo di Uber. Si tratta del primo pedone ucciso da un auto senza guidatore. La donna, scrive il New York Times citando la polizia di Tampa, stava attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali quando è stata colpita. L'episodio è accaduto di notte, anche se la polizia non ha specificato se fosse domenica sera o lunedì mattina. Il nome della donna non è stato reso pubblico. Un portavoce di Uber ha detto che il gruppo "coopererà a pieno" con le autorità locali. Inoltre ha fatto sapere di aver sospeso i test su strada a Tempe, Pittsburgh, San Francisco e Toronto.