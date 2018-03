Russia. Putin, trionfatore sì, ma le sfide sono più del previsto

Mosca, 19 mar. - Trionfatore sì, ma il compito è difficilissimo. Per il suo quarto mandato, portato a casa ieri con percentuali da plebiscito, dal presidente russo Vladimir Putin ci si attende un punto di svolta in economia e nel sociale. Ma come per ora non è stato spiegato, neppure durante la campagna elettorale. "Sfide enormi" come ha detto lo stesso Putin, che poi ha riconosciuto di dover guardare ora soprattutto alla politica interna.

Un punto è chiaro: se la situazione del Paese si è stabilizzata dopo la recessione del 2015-2016, le previsioni di crescita sono limitate all'1-2%, con obiettivi fissati dal Cremlino. E se Putin ha menzionato più volte la politica per le famiglie durante la sua campagna, è perché la questione è cruciale. "La cosa principale che affronteremo è l'agenda interna: in primo luogo, assicurare i tassi di crescita dell'economia russa, conferendole un carattere innovativo, sviluppando la sanità, l'istruzione, la produzione industriale, le infrastrutture e altre aree", ha detto capo di stato. Ma ci sono anche altri settori da sistemare.

DEMOGRAFIA: La Russia, che attualmente ha 146,9 milioni di persone, ha perso più di cinque milioni di abitanti a partire dal 1991, il che riflette la crisi demografica più grave dopo il crollo dell'URSS. La generazione nata nei primi anni post-sovietici, è segnata da un tasso di natalità in declino.

PENSIONI: Il dato non è secondario ed è direttamente collegato alla soglia di povertà. L'età pensionabile in Russia - 55 per le donne e 60 per gli uomini - è tra le più basse del mondo. Dato il declino demografico, il sistema pensionistico, si profila molto debole, e rappresenta un peso crescente per il bilancio federale. Putin ha riconosciuto più volte che la riforma è necessaria, ma ha finora sempre ritenuto che non fosse giunto il momento. E se i liberali come Alexei Kudrin sono a favore di un graduale aumento dell'età pensionabile a 63 anni, un'azione significativa potrebbe rivelarsi impopolare in un paese in cui i pensionati hanno difficoltà a provvedere alla loro bisogni con le loro magre pensioni.

DIVERSIFICAZIONE. Venerdì scorso, il Cremlino ha detto di aver incaricato il primo ministro Dmitry Medvedev e il presidente della Banca centrale Elvira Nabiullina di sviluppare entro il 15 luglio di un "piano d'azione" per aumentare in modo significativo la quota di investimenti in un'economia ancora dipende dal settore idrocarburi. Anche perchè nel 2017, gli investimenti sono aumentati del 4,4%, è vero, secondo le statistiche Rosstat, ma tale incremento è stato notevolmente condizionato dai grandi progetti come la costruzione di un ponte con la Crimea o la Coppa del Mondo di calcio.

PETROLIO. La Russia, ricca di enormi riserve di idrocarburi, è ancora soggetta alle fluttuazioni dei loro prezzi, come dimostra la crisi del 2015-2016. Va tuttavia riconosciuto che l'industria è stata costretta a diventare più efficiente e innovativa.

PRODOTTO INTERNO LORDO. Noto è che Putin vince meglio quando le tensioni internazionali crescono, e guarda caso qualche risultato si vede sul fronte economico. Il Pil della Russia nei primi due mesi è aumentato del 2% secondo dati non ufficiali. Gli investimenti in conto capitale sono quasi del 4%. I consumi interni dell'1,7%. È con questo quadro, migliore di quanto ci si potrebbbe aspettare da un Paese messo nell'angolo dalla sanzioni occidenatali, che Putin esce dalle urne, per staccare un nuovo biglietto presidenziale da 6 anni. Va tuttavia sottolineato che il miglioramento della dinamica del Pil è dovuto principalmente al ripristino della produzione industriale, che a gennaio è cresciuta del 2,9% (anno su anno). A febbraio, gli indicatori operativi dell'attività produttiva hanno mostrato dinamiche positive. Il clima freddo poi, sia in Europa che nella maggior parte della Russia, ha sostenuto la produzione di gas: nell'ultima settimana di febbraio, Gazprom ha aggiornato più volte il massimo assoluto di forniture giornaliere verso paesi non CSI (non ex Urss).

STIME. All'orizzonte non si vedono grandi exploit. Secondo la Banca centrale, la crescita del PIL della Russia non supererà il 2% per l'anno, il Ministero dello Sviluppo Economico prevede una crescita del 2,1%. Il PIL della Russia nel 2017 è cresciuto dell'1,5%, secondo le stime di Rosstat. La Banca mondiale nel gennaio 2018 ha migliorato le previsioni per la crescita del PIL della Russia nel 2018 all'1,7%. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 13 marzo ha peggiorato le previsioni di crescita del PIL della Russia per il 2018 dall'1,7% all'1,8%, ma ha mantenuto la sua stima di crescita per l'anno successivo - dell'1,5%.