Lazio, Meloni: Fdi presenterà mozione sfiducia a Zingaretti

Roma, 19 mar. - "Complimenti ai consiglieri di Fratelli d`Italia eletti alla Regione Lazio. Il primo atto del gruppo di FDI alla Pisana sarà presentare la mozione di sfiducia al presidente Nicola Zingaretti. Il testo verrà sottoposto prima alla condivisione di tutta la coalizione di centrodestra e successivamente al resto dell`opposizione. Una volta firmata, la mozione di sfiducia metterebbe fine all`esperienza di un Zingaretti bis che non ha nemmeno i numeri per iniziare e su questo ci auguriamo di trovare la piena disponibilità di tutte le forze alternative al Pd". Lo dichiara in una nota il presidente di Fratelli d`Italia, Giorgia Meloni.