Rosato: Rosatellum? Non mi sento in colpa, assicura governabilità

Roma, 19 mar. - "Rosatellum? Con qualsiasi legge elettorale non sarebbe cambiato niente, l'ingovernabilità ci sarebbe stata comunque, anche col Porcellum". A parlare è Ettore Rosato, deputato Pd, oggi al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora.

Lei si sente in colpa? "No, abbiamo fatto una legge elettorale, votata col più ampio consenso della Storia del Paese, ma l'Italia è spaccata in tre. Non sono affatto pentito". Il Rosatellum aiuta la governabilità? "Si, senz'altro, perché mette un pezzo di maggioritario, un pezzo di governabilità. Bisogna fare delle alleanze".