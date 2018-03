Roma, 19 mar. - "Emanuele Dessì sarà iscritto al gruppo del MoVimento 5 Stelle, perché nulla osta secondo le informazioni in nostro possesso. Inoltre il suo comportamento rispetto al canone d'affitto testimonia un atteggiamento positivo visto che ha fatto richiesta di passare da un canone agevolato a uno commerciale, quindi pagherà l'affitto come tutti i cittadini". Così Danilo Toninelli, capogruppo in pectore del Movimento 5 Stelle al Senato.