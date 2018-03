Auguri Mattarella a Putin:relazioni eccellenti cresceranno ancora

Roma, 19 mar. - "In occasione della sua rielezione alla Presidenza della Federazione Russa, desidero farle giungere, a nome del popolo italiano e mio personale, cordiali felicitazioni e sentiti auguri di successo nello svolgimento del suo alto mandato. Auspico che anche nel prossimo futuro Mosca e Roma possano continuare a lavorare per identificare soluzioni condivise alle molteplici e complesse sfide che abbiamo di fronte, ribadendo il comune impegno a un dialogo costruttivo della Federazione Russa con l'Unione Europea e con l'Alleanza Atlantica, nel rispetto dei principi e valori che ispirano la convivenza pacifica tra le nazioni". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggiob inviato al Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin.

"In tale quadro - ha aggiunto Mattarella- le eccellenti relazioni di amicizia tra Russia e Italia, culminate nell'anno appena trascorso in numerose e proficue occasioni di incontro, potranno trovare nuove opportunità di consolidamento e ulteriore crescita. Con questi auspici, rinnovo i più sinceri auguri di benessere per la sua persona e di prosperità per l'amico popolo russo".