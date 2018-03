Roma, 19 mar. - "Il Pd e Zingaretti non hanno i numeri per governare. Per questo invito tutta l`opposizione a un atto di coerenza e conseguenza per fare in modo che la parola torni ai cittadini. Per quanto riguarda la Lega siamo pronti alle dimissioni o a presentare e votare la sfiducia a Zingaretti". Lo ha sollecitato in una dichiarazione Matteo Salvini "segretario della Lega e leader del centrodestra".