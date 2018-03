Governo, Cna: Italia ha bisogno di un esecutivo solido

Roma, 19 mar. - L'Italia "ha bisogno di un esecutivo solido che possa rispondere alle aspettative del paese". Lo afferma il presidente della Cna, Daniele Vaccarino, secondo cui "il quadro d'incertezza emerso dalle elezioni politiche rischia di indebolire la già fragile ripresa economica e la credibilità internazionale dell'Italia".

"La crescita del Pil nel 2017 - sostiene Vaccarino - sia pure di un sostanzioso 1,5%, rimane la più contenuta nel panorama europeo. Mentre le istituzioni finanziarie comunitarie studiano nuovi provvedimenti sul fronte bancario che potrebbero restringere ulteriormente il credito alle imprese, necessario come il pane per tenere il ritmo dei concorrenti internazionali".

"L'Italia - aggiunge il presidente - ha bisogno di un governo solido che possa dare risposte alle aspettative del paese e, in particolare, di artigiani e di piccole e medie imprese. Non è nostro compito indicare nomi o alleanze. Siamo una grande organizzazione imprenditoriale e abbiamo il dovere di far sentire la voce dei nostri associati, evidenziando i pericoli che una stasi prolungata farebbe correre al sistema paese".