Fisco, bonus per acquisto strumenti musicali anche nel 2018

Roma, 19 mar. - Esteso al 2018 il bonus per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo da parte degli studenti iscritti a corsi musicali. In un provvedimento l'Agenzia delle entrate "chiarisce che, per gli acquisti fatti nel 2018, il contributo spetta agli studenti in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione all'anno 2017-2018 o 2018-2019, per un importo non superiore al 65% del prezzo, per un massimo di 2.500 euro".

Il provvedimento dell'agenzia fiscale, inoltre, "aggiorna l'elenco degli istituti musicali riconosciuti ai fini dell'agevolazione".