Roma, 19 mar. - "Per il bene del Paese e della stabilità noi faremo veramente bene l'opposizione. Se faremo l'Aventino? No, l'Aventino è un'altra cosa. Faremo opposizione: quando c'è qualcuno che governa diremo le cose con cui siamo o non siamo d'accordo". A parlare è Ettore Rosato, deputato Pd, oggi al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora.