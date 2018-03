Siria, Comitato Internazionale Croce Rossa chiede accesso ad Afrin

Damasco, 19 mar. - Il presidente del Comitato internazionale della Croce rossa ha chiesto accesso umanitario ad Afrin per riuscire a portare aiuti nella città siriana di Afrin, sottolineando comunque "l'importante ruolo" ricoperto dalla Russia per facilitare evacuazione dalla Ghouta orientale.

"Ora, con i combattimenti, abbiamo numerosi sfollati (...) quindi dovremo trovare il modo migliore per raggiungere questa popolazione nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, spero che sia possibile", ha detto Peter Maurer in un'intervista ai media a Ginevra.

L'appello è arrivato in concomitanza con la conquista da parte dell'esercito turco della città siriana di Afrin, obiettivo principale dell'offensiva turca dal 20 gennaio contro le milizie curde delle Unità di protezione popolare (Ypg). Ankara considera Ypg come un'organizzazione "terroristica", dato che questi combattenti curdi sono supportati e armati da Washington per combattere lo Stato Islamico.

(fonte AFP)