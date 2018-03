Ue e Gb trovano accordo su termini periodo transizione post-... -2

Roma, 19 mar. - Questo periodo di transizione è auspicato da Londra per evitare le conseguenze di una brutale rottura a fine marzo 2019, in attesa della conclusione di accordi commerciali tra Ue e Regno Unito.

Un accordo in materia sarà compreso nel trattato di uscita del Regno Unito dall'Ue, che deve affrontare in particolare tre questioni chiave: il destino dei cittadini espatriati, il costo sul divorzio e il futuro del confine irlandese dopo la Brexit. "La transizione sarà di durata limitata, come desiderato dal Regno Unito e durante questo periodo il Regno Unito non parteciperà più" al processo decisionale nell'UE, pur dovendo applicarne le norme, ha dichiarato Barnier. Londra, d'altronde, manterrà "tutti i benefici del mercato unico e dell'unione doganale", ha aggiunto.

I negoziatori hanno inoltre convenuto che i cittadini britannici e dei Ventisette "che arriveranno durante il periodo di transizione godranno degli stessi diritti di quelli che sono arrivati prima della Brexit" in un Paese europeo o nel Regno Unito, ha aggiunto Barnier.

(fonte AFP)