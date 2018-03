Industria,Intesa Sp: giù produzione gennaio, trend resta espansivo

Roma, 19 mar. - Il calo della produzione industriale a gennaio (-1,9% m/m) è stato più marcato del previsto, ma "non preoccupa" in quanto segue il balzo di dicembre (rivisto al rialzo a +2,1% m/m), che "era dovuto essenzialmente a effetti di calendario". A sottolinearlo è il senior economist della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, Paolo Mameli, commentando i dati Istat.

La tendenza annua mantiene "un tono più che espansivo (+4%) e anzi fa segnare il diciottesimo mese consecutivo di espansione, la striscia positiva più lunga da oltre 10 anni". In sintesi, la flessione di gennaio non è a nostro avviso preoccupante e non sposta la nostra attesa di una crescita del Pil di 0,4% t/t nel primo trimestre e di 1,3% a/a in media nel 2018.