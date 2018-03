Barnier: accordo Ue-Gb su "spazio senza frontiere" con Irlanda

Bruxelles, 19 mar. - Il Regno Unito e l'Ue si sono messi d'accordo per inserire un meccanismo di "backstop" , ovvero uno spazio regolamentare comune, alla frontiera irlandese dopo la Brexit nel progetto d'accordo di divorzio che la Primo ministro Theresa May in un primo tempo aveva respinto. Lo hanno annunciato i negoziatori.

"Ci siamo messi d'accordo oggi affinché la soluzione del 'backstop' faccia parte del testo giuridico dell'accordo di divorzio", ha annunciato Michel Barnier, negoziatore capo per l'Ue, in una conferenza stampa a Bruxelles. Barnier si riferisce alla proposta europea di stabilire uno "spazio regolamentare comune" che includa l'Ue e l'Irlanda del Nord, "senza frontiere interne", in assenza di altre soluzioni soddisfacenti.