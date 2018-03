Eni gas e luce incontra consumatori: focus su liberalizzazione

Roma, 19 mar. - Eni gas e luce rappresentata dall'ad Alberto Chiarini, ha incontrato a Roma i presidenti, i segretari nazionali e i responsabili energia nazionali delle associazioni dei consumatori riconosciute dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu), organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori e degli utenti a livello nazionale e presieduto dal ministro dello Sviluppo Economico.

L`incontro - spiega una nota - "ha rappresentato per la società, nata il 1 luglio 2017 e in cui sono confluite tutte le attività retail di Eni nel mercato del gas e dell`energia elettrica, l`occasione per illustrare agli stakeholder del mondo consumeristico come l`azienda sta affrontando, nel rispetto della centralità del cliente e del consumatore, un contesto in rapida evoluzione che va verso la fine del mercato tutelato. Eni gas e luce è presente in 4 paesi europei (Italia, Francia, Slovenia e Grecia) con oltre 9 milioni di clienti di cui circa 8 milioni solo in Italia".

Particolare attenzione è stata riservata "alle attività svolte nel 2017 e alle sfide da affrontare nei prossimi anni, anche in riferimento alla ormai prossima completa liberalizzazione del mercato dell`energia rispetto alla quale il superamento definitivo delle tariffe di tutela dell`energia elettrica, previsto per il primo luglio 2019, è ancora poco percepito dagli oltre 20 milioni di clienti con tariffa tutelata".