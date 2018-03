Gasparri (Fi): rivendichiamo nostro ruolo a Camere e in Ue

Roma, 19 mar. - "L`Europa deve cambiare linea e subito. Fa bene il presidente dell`Europarlamento, Antonio Tajani, ad annunciare un suo deciso intervento al Consiglio europeo della prossima settimana, dove chiederà azioni immediate per contenere i flussi migratori, in evidente ripresa, e per puntare sulla crescita". Lo ha affermato in una dichiarazione il parlamentare Fi Maurizio Gasparri.

"Fi -ha proseguito- non vuole la fine o la rottura dell`Europa che porterebbe i singoli Paesi ad una subalternità ancora più evidente. Ma l`Europa o si rifonda o affonda, abbandonata da Stati e da popoli. Contrasto all`immigrazione e creazione di lavoro sono urgenze che i vertici europei devono affrontare con la politica dei fatti e non con la retorica o con il prevalere di burocrazie senza anima. Le parole di Tajani danno anche un ruolo in Europa a FI, che deve riprendere con orgoglio e determinazione l`iniziativa politica, puntando all`unità del centrodestra, ma anche orgogliosa del proprio percorso, del proprio peso democratico, del ruolo di Berlusconi e di tutto il nostro partito. Nessuna rassegnazione ma determinazione anche nell`affrontare questa delicata fase politica. Orgoglio di appartenenza, rilancio dell`iniziativa, riorganizzazione capillare sul territorio. Dobbiamo essere attenti e attivi, dall`ultimo borgo d`Italia alla massima istituzione europea, rivendicando con forza anche il nostro ruolo nel Parlamento italiano. Una coalizione per essere unita, lo ha dimostrato nel tempo Berlusconi, deve rispettare tutte le sue realtà".