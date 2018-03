Atradius, ricavi 2017 in crescita del 5% a 1,8 mld

Roma, 19 mar. - Atradius ha raggiunto nel 2017 ancora una volta risultati significativi, con contributi consistenti e positivi da parte di tutto il Gruppo.

Il miglioramento dei risultati assicurativi e operativi, unitamente alla riduzione dei proventi finanziari rispetto al 2016, portano l'utile d'esercizio per l'anno di riferimento a 186,2 milioni di euro. Un profitto solido, sostenuto da maggiori entrate e da un rapporto tecnico stabile, compreso l'impatto straordinario delle società collegate (11,7 milioni di euro di ammortamenti nel 2017 e 22,2 milioni di guadagni realizzati nel 2016).

La crescita dei ricavi totali di Atradius nel 2017 è stata pari a +4,3% a 1.837,2 milioni rispetto ai 1.760,7 milioni nel 2016 (5,1% a cambi costanti). I ricavi da attività assicurative hanno raggiunto 1.718,9 milioni di euro, con un tasso di crescita del 2,0% (2,7% a cambi costanti). Il Nord America, l'Asia e l'Europa Centrale ed Orientale hanno mostrato una crescita dei ricavi incoraggiante, in linea con le ambizioni del Gruppo in queste regioni. La linea di business per le multinazionali (Globale) ed il ramo cauzioni hanno ottenuto buoni risultati.

Il rapporto tecnico ante riassicurazione si è attestato su un livello eccellente del 41,7% praticamente invariato rispetto al 2016, come conseguenza di un continuo alto livello di accettazione di rischio e di un'efficace gestione dello stesso.

Isidoro Unda, presidente e ceo di Atradius, ha commentato: "Costruire un business stabile su cui i nostri clienti e partner possano contare per offrire costantemente un servizio eccellente ovunque loro facciano affari con noi, è stata per molti anni una priorità in Atradius. Con il miglioramento delle condizioni di business, i nostri clienti devono essere in grado di agire rapidamente per sfruttare le opportunità. Continuiamo a introdurre servizi innovativi come Atradius Insights nel 2016 e Atradius Atrium nel 2017. Con questi servizi consentiamo loro di reagire più rapidamente e prendere decisioni di gestione del credito più intelligenti. Collaborando con i nostri clienti crediamo di supportare meglio le loro esigenze di gestione del credito commerciale in modo che possano far crescere le loro attività in sicurezza".

"La spinta alla crescita del Gruppo - aggiunge Massimo Mancini, Country Manager per l'Italia di Atradius - che i dati del bilancio mostrano in modo evidente, nasce da una grande forza innovativa che tutto il Gruppo sta mettendo in campo a 360 gradi, dall'ideazione di nuove soluzioni tagliate sulle esigenze della propria clientela, per estendersi alla copertura dei servizi offerti e all'ampliamento della presenza in nuovi mercati, con la recente apertura di nuovi uffici nei Paesi dell'Europa dell'Est che, specialmente per le aziende italiane, rappresentano una nuova, importante frontiera per la crescita del proprio business".