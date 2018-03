Roma, 19 mar. - Il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina, sarà oggi pomeriggio alle 18 a Napoli per partecipare all`assemblea del Circolo Pd di Fuorigrotta. L`appuntamento fa parte dell`iniziativa delle "6000 assemblee sul territorio", proposta da Martina in Direzione per coinvolgere gli iscritti in un confronto sul Pd dopo il voto del 4 marzo in tutti i territori.