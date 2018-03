Vitrociset: nuovo piano industriale e portafoglio ordini in crescita

Roma, 19 mar. - Vitrociset, azienda italiana che da oltre quarant'anni opera nel campo delle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e nella logistica realizzando e gestendo sistemi complessi, safe e mission critical, ha appena ricevuto i dati preconsuntivi della società relativi all`esercizio 2017 che mostrano un andamento in linea con l`ultimo forecast, sia in termini di ricavi che di EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), ed un portafoglio ordini in crescita e superiore a 2 volte il fatturato.

Il management della società, che opera al servizio di imprese, amministrazioni pubbliche, agenzie governative e organizzazioni garantendo i più elevati standard di qualità, sicurezza e affidabilità, sta inoltre aggiornando il piano industriale che sarà focalizzato su: Defence & Security, Space & Big Science e Infrastrutture e Trasporti, tre mercati o aree di business principali rispetto alle precedenti quattro, con l`obiettivo di rendere più efficace sia le attività di ricerca, che lo sviluppo commerciale dell`azienda.

In questi mercati la società continuerà a sviluppare azioni di supporto, training e logistica, sia proponendo continui sviluppi delle soluzioni storiche su cui ha basato l`acquisizione delle attuali competenze, sia proponendo soluzioni innovative come la physical cyber security, le applicazioni legate all`utilizzo di droni, il trattamento di dati in ambito sicurezza, spazio e logistica.

A breve, in arrivo ulteriori sviluppi delle attività Vitrociset di space situation awareness, anche alla luce del monitoraggio in corso per l`imminente rientro nell`atmosfera della stazione spaziale cinese.