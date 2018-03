Hurawalhi Island Resort: a cena sotto il mare delle Maldive

Milano, 19 mar. - Un mare come non ne esistono al mondo, una vista su mille sfumature di azzurro e blu che dal cielo si confondono nell'acqua, lusso accessibile e esperienze irripetibili come quella di cenare in un ristorante sottomarino circondati dai colori e dalle danze di migliaia di pesci: le Maldive sono tutto questo e anche molto altro ancora. E per gli amanti delle vacanze all inclusive, l'Hurawalhi Island Resort & Spa propone una formula tutto compreso per non rinunciare a nessun lusso e per assaporare il meglio di quello che offrono le Maldive.

Uno dei modi più affascinanti per raggiungere l'Hurawalhi Island Resort & Spa è sicuramente volare in idrovolante. E qui il viaggio è già parte integrante dell'esperienza di una destinazione: l'idrovolante si alza per un volo di 40 minuti e offre alla vista lo spettacolo degli atolli stagliati nel blu dell'Oceano Indiano. E con un po' di fortuna si potrebbe già avere l'occasione di avvistare delfini, tartarughe e magari anche balene.

Alle Maldive non è necessario essere esperti di immersioni per godere delle bellezze dei fondali. La vicinanza con molti reef corallini, infatti, permette a tutti di ammirare l'estrema varietà di pesci e creature marine sia attraverso immersioni organizzate che attraverso lo snorkeling in autonomia. L'Huralawhi Island Resort si trova in una posizione privilegiata proprio nel mezzo dei principali siti d'immersione dell'atollo di Lhaviyani. Questo significa avere la possibilità di immersioni organizzate alla scoperta dei colorati pesci della barriera, tartarughe marine e mante e anche piccoli squali in totale sicurezza. Il personale del resort è a disposizione degli ospiti che preferiscono lo snorkeling per suggerire i migliori punti d'osservazione e i punti preferibile per effettuare l'ingresso e l'uscita dall'acqua.

Mangiare in un ristorante sottomarino è poi davvero una esperienza indimenticabile e non per nulla figura fra i must di una vacanza all'Huralawhi Island Resort. Questo dell'Huralawhi il "5.8", è il più grande ristorante sottomarino al mondo a circa cinque metri al di sotto della superficie del mare e vi si accede con una scala a chiocciola. Il ristorante 5.8 ha un'attenzione particolare per l'esclusività della sua location ed è per questo che non è permesso a nessuno che non abbia una prenotazione scendere la scaletta per dare un'occhiata; la tranquillità è preservata sin dall'ingresso, dove gli ospiti sono pregati di lasciar fuori le scarpe e continuare a piedi scalzi.

Tra una scelta di 1200 isole, l'Isola di Hurawalhi vanta così alcune caratteristiche speciali che la rendono la destinazione straordinaria in un luogo già di per sè sorprendente. Con le sue 90 ville di cui 60 Ocean Villas e 30 Beach Villas e le grandi infinity pools private, l'Hurawalhi Island Resort offre un'ospitalità di incomparabile privacy. Prezzo a notte a persona ad Aprile in Ocean Villa in occupazione doppia con trattamento di mezza pensione a partire da 550 Euro.