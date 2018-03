Festa papà, Meloni: pensiero Fdi va ai tanti padri separati

Roma, 19 mar. - "Nel giorno della Festa del papà il nostro pensiero va ai tanti padri separati che vivono una condizione drammatica dopo la separazione".Lo ha scritto su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

"Fratelli d`Italia - ha aggiunto- è già al lavoro per presentare all'insediamento del nuovo Parlamento una proposta di legge in grado di riportare equilibrio in queste famiglie, garantire ai papà di non scivolare sotto la soglia di povertà e di non essere esclusi dalla vita dei propri figli. Sono tante le proposte su cui stiamo lavorando: dal recepimento legislativo della sentenza della Cassazione sul mantenimento dell`ex moglie al riconoscimento della casa dove il padre separato va a vivere come prima casa, dall'effettiva applicazione dell`affidamento congiunto all'intransigenza nei confronti di chi ostacola il rapporto del figlio con il genitore non convivente. Pari dignità tra mamma e papà, difesa del diritto dei minori di avere entrambi i genitori".