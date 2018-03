Iran, Ahmadinejad a Khamenei: "Frustrazione popolo è al culmine"

Roma, 19 mar. - "L'insoddisfazione del popolo iraniano dall'amministrazione dello Stato ha raggiunto il suo culmine; una frustrazione che tocca i fondamenti stessi della Rivoluzione Islamica". E' quanto avrebbe scritto l'ex presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad, in una lettera indirizzata alla guida suprema della Rivoluzione, ayatollah Ali Khamenei, secondo quanto riferisce oggi Baharnwes, un sito iraniano che si autodefinisce "indipendente".

Baharnews, noto di essere vicino all'ex presidente, pubblica oggi il testo di due lettere inviate da Ahmadinejad alla massima autorità del Paese; la prima datata 13 febbraio scorso e la seconda 13 marzo. Nella prima missiva, Ahmadinejad "indica i problemi economici che sta vivendo il Paese e le pressioni che vengono esercitate sul popolo per motivi di sicurezza. Dice anche che la gestione dello Stato non è trasparente", come riporta il sito.

"Persone che si mettono in fila e vogliono vendere i loro organi a causa della miseria", avrebbe scritto l'ex presidente, prendendo la difesa di "operai, pensionati e contadini che si trovano in una condizione economica disperata".

Per l'ex presidente, in Iran "c'è una casta di politici e ricchi che sfruttano le risorse dello Stato e questa situazione ha distrutto la fiducia della gente ed ha diffuso l'idea che il popolo è discriminato".