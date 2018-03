Presidenziali russe, Osce: "mancanza di vera competizione"

Mosca, 19 mar. - Le presidenziali russe hanno sofferto di "mancanza di vera competizione" benchè dalla commissione elettorale centrale e in particolare dalla presidente della commissione Ella Pamfilova. Lo ha detto Michael Gerard Link, coordinatore speciale missione Osce, in una conferenza stampa in centro di Mosca. "Le elezioni presidenziali russe sono state ben amministrate, ma sono caratterizzate da restrizioni alle libertà fondamentali, mancanza di vera concorrenza, dicono gli osservatori" ha detto Link.