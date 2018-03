Trieste Airport, Gentile (Rfi): un intervento modello

Ronchi dei Legionari, 19 mar. - Per l'ad di Rfi, Maurizio Gentile, il polo intermodale di Trieste Airport è "un intervento modello per la rapidità dei tempi di realizzazione e per la sinergia con le istituzioni, in una regione nella quale abbiamo un progetto di potenziamento di collegamento veloce tra Trieste-Venezia con un investimento da 1 miliardo e 300 milioni di euro". Si tratta di "un' opera importante - secondo gentile - che realizza, in una regione attraversata da un corridoio transeuropeo uno dei capisaldi per interconnettere tutta la rete dei trasporti italiani nel senso dell'integrazione e della sinergia tra rete ferroviaria e aerostazioni".