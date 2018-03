Enel fornirà a Facebook e Adobe energia eolica -2

Roma, 19 mar. - "Alimentare i nostri data center con energia 100% rinnovabile non è solo un obiettivo per Facebook, ma una necessità per tutto il settore", ha dichiarato Bobby Hollis, direttore Global Energy di Facebook. "Il parco eolico di Rattlesnake Creek ci consentirà di assicurare il funzionamento del nostro futuro Data Center di Papillion, rispondendo al nostro desiderio di espandere il mercato dell'energia anche per altri acquirenti aziendali, quali Adobe".

In base all'accordo con Adobe, l'energia e i crediti per le energie rinnovabili generati da una porzione da 10 MW di Rattlesnake Creek saranno venduti alla società di software attraverso un accordo di acquisto di energia per il periodo 2019-2028, prima che l'intera produzione dell'impianto vada al data center di Facebook nel 2029. La società di servizi di gestione energetica strategica Competitive Energy Services (CES), ha lavorato con Adobe come partner per l'implementazione dell'accordo.

"Siamo entusiasti di raggiungere questo ulteriore traguardo nei nostri obiettivi di sostenibilità, grazie all'accordo con Enel e Facebook", ha affermato Vince Digneo, sustainability strategist, Adobe. "La collaborazione è tutto e siamo convinti che gli accordi PPA come questo siano la strada giusta. Gli acquisti di energia rinnovabile su larga scala contribuiscono in modo fondamentale al raggiungimento degli obiettivi fissati nell'iniziativa Science Based Targets e sono di cruciale importanza per la decarbonizzazione delle reti statunitensi".

Il parco eolico di Rattlesnake Creek è di proprietà di Rattlesnake Creek Wind Project, LLC, una controllata di EGPNA, e si trova nella contea di Dixon, nel Nebraska. L'investimento per la costruzione del parco eolico è pari a circa 430 milioni di dollari USA, e rientra negli investimenti delineati dall'attuale piano strategico di Enel. Il progetto è finanziato attraverso le risorse proprie del Gruppo. A regime, nel 2019, il parco eolico da 320 MW sarà in grado di generare circa 1,3 TWh all'anno.