Enel fornirà a Facebook e Adobe energia eolica

Roma, 19 mar. - Enel, attraverso la controllata statunitense per le rinnovabili Enel Green Power North America, Inc, ha siglato un nuovo accordo di fornitura energetica con Facebook ed Adobe, per la vendita dell'energia generata dal parco eolico Rattlesnake Creek (320 MW).

L'accordo con Facebook - si legge in un comunicato - amplia il precedente contratto relativo all'acquisto dell'energia generata da Rattlesnake Creek, aumentando la fornitura di energia rinnovabile al data center di Facebook a Papillion, nel Nebraska, in fase di ampliamento. L'accordo con Adobe aiuterà l'impresa a mantenere l'impegno ad accrescere l'utilizzo di energia rinnovabile. Rattlesnake Creek, il primo impianto eolico di EGPNA nel Nebraska, è in fase di costruzione e dovrebbe entrare in servizio entro la fine del 2018.

"Siamo entusiasti di collaborare con Facebook e Adobe su questo impianto eolico e soddisfare la loro domanda di energia con soluzioni personalizzate", ha dichiarato Antonio Cammisecra, Responsabile della divisione Globale per le Energie Rinnovabili di Enel, Enel Green Power. "Accordi come questo dimostrano chiaramente la nostra capacità di collaborare con le aziende per realizzare soluzioni ad hoc, gestendo più off-taker con esigenze di fornitura diverse".

Il nuovo contratto tra Enel e Facebook amplia l'accordo di lungo periodo per la fornitura di energia per 200 MW siglato nel novembre 2017, per includere gradualmente entro il 2029 l'intera produzione dell'impianto, in seguito alla decisione di Facebook di ampliare significativamente il suo data center a Papillion, a circa 120 miglia da Rattlesnake Creek. L'energia prodotta dall'intero parco eolico garantirà una copertura al 100% da rinnovabili dei consumi del data center.

