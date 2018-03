M5s, Anzaldi: Dessì in gruppo Senato, Di Maio bugiardo

Roma, 19 mar. - "Posato, chiaro, sicuro: Luigi Di Maio si conferma il più bravo bugiardo in circolazione! Basta rivedere il video del 3 febbraio, in piena campagna elettorale, quando alle televisioni annunciava: `Ho parlato con Dessì: ha rinunciato alla candidatura e ha rinunciato alla sua eventuale elezione in parlamento`. Era una balla, l`ennesima, come i ritiri degli impresentabili di Rimborsopoli, tutti eletti e tutti accolti nei gruppi M5s". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Ieri Emanuele Dessì, l`imprenditore scroccone - prosegue Anzaldi - con casa a 7 euro amico degli Spada, è stato regolarmente ammesso nel gruppo M5s al Senato. Addirittura fu inventato persino il cosiddetto `modulo Dessì`, il documento farlocco col quale il candidato impresentabile metteva per iscritto che, qualora eletto, avrebbe rinunciato. Non soltanto quel modulo era una bufala senza fondamento, come avevamo denunciato subito, non soltanto non era possibile rinunciare, ma oggi abbiamo la conferma che non avevano alcuna intenzione nemmeno di rinunciare: ogni voto serve a Di Maio per le votazioni sul presidente del Senato e per un eventuale governo, anche quelli degli impresentabili".