Brexit: "buoni progressi" nei negoziati fra Ue e Londra -2

Bruxelles, 19 mar. - Le discussioni in corso fra le due parti vertono in particolare sui termini di questo periodo di transizione post-Brexit, auspicato da Londra per evitare le conseguenze di una rottura brutale, nell'attesa che siano conclusi degli accordi commerciali fra l'Ue e il Regno Unito.

Un accordo sulla questione sarà incluso nel trattato di divorzio del Regno Unito dall'Ue, che deve regolare in particolare tre argomenti: la sorte degli expat, la fattura di divorzio e il futuro della frontiera irlandese dopo la Brexit.

I leader dei 27 devono adottare venerdi al summit europeo la loro posizione per lanciare delle trattative nel quadro delle future relazioni commerciali fra le due parti.