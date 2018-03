Istat, Cisl: favorire crescita industria per recuperare gap 2008

Roma, 19 mar. - "I dati odierni dell`Istat sulla produzione industriale sembrano confermare il consolidamento del processo di crescita del manifatturiero". Lo dichiara in una nota il segretario confederale della Cisl, Angelo Colombini.

"La maggiore crescita tendenziale su base annua si vede proprio nei settori storicamente trainanti dell`industria italiana come quelli della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+14,1%), delle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (+11,1%) e delle altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine ed apparecchiature (+8,4%). Senza dimenticare la crescita della produzione dei prodotti chimici e dell`alimentare. È un percorso che va sostenuto e possibilmente ulteriormente potenziato, soprattutto valorizzando la domanda interna. Nei prossimi mesi ci aspettiamo l`impatto del Piano Impresa 4.0 che dovrebbe dare i suoi frutti anche in termini occupazionali. Il Piano quest`anno prevede anche la possibilità di credito di imposta per attività formative definite congiuntamente con il sindacato e questo è un aspetto importante per far aumentare la qualità del lavoro e la professionalità dei lavoratori. Il futuro governo non deve avere l`obiettivo di smontare le precedenti politiche, bensì deve mirare a favorire una costante crescita dell`industria italiana, che ancora non ha completamente recuperato il gap con il 2008, magari accentuando le misure verso le produzioni ecosostenibili e muovendo con decisione i primi passi verso la realizzazione di un`economia circolare".