Piemonte, produzione industriale +3,6% nel 2017

Torino, 19 mar. - Cresce del 3,9% la produzione industriale in Piemonte. Lo evidenzia il monitoraggio sulla congiuntura economica relativo al trimestre ottobre-dicembre 2017, realizzata in collaborazione tra Unioncamere Piemonte, Confindustria Piemonte, Intesa Sanpaolo e UniCredit. Sono quindi undici trimestri consecutivi di crescita del tessuto manifatturiero regionale. Nell'intero 2017, la produzione dell'industria manifatturiera piemontese ha realizzato una variazione tendenziale media annua pari al +3,6%, superiore rispetto al +2,2% del 2016 e al +0,7% del 2015. A livello settoriale, l'incremento dei livelli produttivi ha coinvolto tutti i principali comparti a eccezione di quello dei mezzi di trasporto, che ha registrato un calo del 3,2%, interamente spiegato dalla contrazione della produzione di auto; in crescita invece la componentistica e l'aerospazio. Il risultato migliore appartiene, nel quarto trimestre 2017, all'industria dei metalli (+7,8%), seguita da quella dell'elettricità e dell'elettronica (+7,7%).