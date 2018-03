Brunetta incontra Cdr Askanews: Abete penalizza l'informazione

Roma, 19 mar. - Il presidente dei deputati di Forza Italia, Renato Brunetta, ha incontrato questa mattina presso gli uffici del gruppo azzurro a Montecitorio il Comitato di redazione dell'agenzia di stampa Askanews, esprimendo "piena e sincera solidarietà nei confronti di tutti i lavoratori per le oggettive difficoltà in cui versano e che si stanno protraendo per ormai troppo tempo".

"La soluzione offerta dall'editore - ha aggiunto - rischia di essere la più penalizzante tanto per i lavoratori, quanto per l'offerta informativa. Sarebbe opportuno un ripensamento di tale posizione e l'apertura di un confronto.

Il gruppo azzurro a Montecitorio farà quanto possibile nelle prossime settimane per aiutare i giornalisti e i lavoratori di Askanews in questa delicata fase".