Presidenze Camere, Zaia (Lega): la situazione è complicata

Trieste, 19 mar. - "La situazione è complicata". Lo ammette Luca Zaia, presidente del Veneto, commentando gli ultimi sviluppi della trattativa per la presidenza delle Camere e in vista della formazione del Governo. "Salvini, come dimostra il risultato elettorale, ha diritto di aspirare alla presidenza del Governo - ha proseguito Zaia intervenendo a Radio Cortina -. Noi siamo rispettosi delle regole, ma anche delle aspettative di chi ci ha votato perchè realizzassimo determinati programmi". E nel programma, tra le priorità vi è l'autonomia della regione.