Tim, Furlan: scontro Vivendi? No a mere operazioni finanziarie

Milano, 19 mar. - La "battaglia" tra Elliott e Vivendi per Telecom Italia non si trasformi in mera operazione finanziaria ma risponda a una logica industriale di sviluppo per l'azienda. Lo ha detto la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, a margine del 'Rsu Day 2018', la campagna regionale per le elezioni delle Rsu del pubblico impiego e della scuola.

"È un problema grosso per il paese, cioè queste grandi imprese soprattutto in settori strategici come quello della comunicazione e delle telecomunicazioni sono un bene comune per il Paese e quindi non sono operazioni finanziarie e basta - ha spiegato - Sono elementi strutturali importantissimi per il Paese, il richiamo forte che facciamo alle imprese e anche al governo è che si adoperi perché le grandi reti infrastrutturali e le grandi aziende, bene comune del Paese, rispondano innanzitutto a una logica di propulsione industriale di rafforzare le linee strategiche del Paese e di conseguenza rafforzare l'occupazione". "Se diventano sempre mere operazioni finanziarie - ha concluso la Furlan - questo non vale solo per loro ma per tanti altri soggetti, è evidente che si impoverisce quella che è la strategia industriale di un sistema Paese nel suo complesso".