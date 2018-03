Mulè: Trattato Caen truffa, Gentiloni si attivi per evitare beffa

Roma, 19 mar. - Proseguono le iniziative dei parlamentari di Centrodestra per bloccare gli effetti nefasti del trattato di Caen firmato nel 2015 da Paolo Gentiloni con la Francia. Dopo l`iniziativa del deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, condivisa con gli eurodeputati Lara Comi e Salvatore Cicu di investire della questione la Commissione europea, altri parlamentari (da Giorgia Meloni di Fratelli d`Italia a Roberto Calderoli della Lega) hanno sollecitato il Governo italiano a fare marcia indietro sul trattato che regala alla Francia un tratto di mare ligure e sardo.

"Sono molto soddisfatto nel rilevare come tutto il Centrodestra abbia a cuore la vicenda", afferma Mulé, eletto nel collegio di Imperia al confine con la Francia. "Alla latitanza del nostro Ministero degli Esteri, incredibilmente silente, deve corrispondere un`immediata e risolutiva presa di posizione del presidente del Consiglio - spiega Mulè -. Nessuno meglio di Gentiloni, oggi premier ma ministro degli Esteri italiano che firmò il trattato, può rimediare a quel tragico errore: la mancata ratifica del trattato da parte del Parlamento fu infatti una tardiva, ma non risolutiva, presa d`atto di quell`abbaglio. Non basta. Gentiloni si attivi immediatamente per evitare un`ulteriore beffa".