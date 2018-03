Biagi, De Maria (Pd): c'è troppa indulgenza verso i terroristi

Roma, 19 mar. - "Oggi ricordiamo l'anniversario dell'assassinio di Marco Biagi. Docente e studioso. Uomo del mondo del lavoro, delle istituzioni, del dialogo, per questo assassinato dal terrorismo omicida delle Brigate Rosse. Mi hanno molto colpito le parole di Lorenzo Biagi. Le condivido e le sostengo. C'è troppa indulgenza e simpatia in Italia oggi per i terroristi, che si sentono liberi di dichiarare senza freni e senza pudori". Lo afferma il parlamentare del Pd Andrea De Maria.

"L'ho detto in altre occasioni e lo ribadisco: le istituzioni, le forze politiche, le organizzazioni sociali, chi orienta l'opinione pubblica hanno il dovere di essere senza ambiguità dalla parte delle vittime del terrorismo, e quindi dei valori della Democrazia e della Costituzione che l'eversione rossa e nera hanno combattuto e colpito", conclude.