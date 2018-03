Meloni: su trattato Caen governo costretto a smentire

Roma, 19 mar. - "Dopo le denunce e l'esposto presentato da Fratelli d'Italia in Procura, il governo Gentiloni è stato costretto a smentire ufficialmente che il trattato di Caen preveda la cessione di acque territoriali italiane alla Francia. La mobilitazione va avanti e Fratelli d'Italia continuerà a vigilare sull'integrità dei nostri confini marittimi: raccoglieremo in un'interrogazione parlamentare le tante domande inevase su questa vicenda e chiederemo che il nuovo Parlamento si esprima sui contenuti di questo trattato. Per noi questo accordo è carta straccia e non deve essere ratificato". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.