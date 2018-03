Cisal: razzismo schiavizzare marittimi stranieri

Roma, 19 mar. - "Per gli stranieri stipendi da fame, per i marittimi italiani la disoccupazione. E' quanto garantisce il sistema instaurato in Italia nel 1998 dal doppio registro navale, che, consentendo agli armatori di imbarcare anche marittimi extracomunitari, a cui si applica il contratto del Paese di origine, è fonte di gravi sperequazioni tra lavoratori comunitari e non. Gli unici razzisti, nel caso in questione, risultano essere quegli armatori o imprenditori che danno lavoro a stipendio dimezzato agli extracomunitari, negando al contempo un impiego ai propri connazionali". E' quanto dichiara in una nota Alessandro Pico, Segretario Generale Federmar Cisal