Danimarca, molotov contro ambasciata turca

Roma, 19 mar. - Contro l'Ambasciata turca a Copenaghen sono state lanciate in mattinata delle bottiglie molotov. Gli aggressori - almeno quattro secondo la polizia - sono fuggiti quando una pattuglia è arrivata sulla scena. "Per ora, non abbiamo arrestato nessun sospetto", ha detto Peter Dahl, un portavoce della polizia, che ha aggiunto: "Stiamo indagando, cercando testimoni e studiando i filmati delle telecamere di sorveglianza."

L'ambasciata turca a Copenaghen, contattata dall'AFP, ha rifiutato di commentare l'incidente.