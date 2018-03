Dazi, Malmstroem a Washington per cercare esenzione su metalli

Roma, 19 mar. - Missione a Washington per la commissaria europea al commercio Cecilia Malmstroem che si recherà martedì e mercoledì nella capitale statunitense per cercare una una possibile esenzione di dazi sui metalli minacciati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo ha detto una fonte europea.

Malmstroem, il principale funzionario commerciale dell'UE, incontrerà il segretario al Commercio degli Stati Uniti Wilbur Ross e altri funzionari durante la visita, ha detto oggi una fonte vicina alla Commissione europea.

La visita arriva dopo che Trump ha stordito i partner commerciali all'inizio di questo mese annunciando improvvisamente la prossima imposizione di dazi del 25 percento sull'acciaio importato e del 10 percento sull'alluminio.

La notizia della visita di Malmstroem giunge mentre il ministro dell'Economia tedesco Peter Altmaier è arrivato a Washington domenica per incontrare i funzionari del governo degli Stati Uniti nella speranza di porre fine alla faida nella quale, in particolare Trump ha messo nel mirino la Germania, campione europeo dell'export.

Prima di partire per gli Stati Uniti, Altmaier ha dichiarato in un'intervista al quotidiano tedesco Handelsblatt che il leader statunitense "non avrebbe avuto successo" nel dividere i paesi dell'UE sulla questione del commercio. Trump afferma che le misure shock sono una risposta a pratiche commerciali "sleali", ma i paesi di tutto il mondo hanno promesso di vendicarsi, sollevando lo spettro di una guerra commerciale "colpo per segno". Le misure di Trump entreranno in vigore sulle importazioni in tutto il mondo il 23 marzo, con l'eccezione finora del Canada e del Messico, che hanno ottenuto le esenzioni dagli Stati Uniti.