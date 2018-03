Melandri al nuovo governo: attui Fondo innovazione sociale

Milano, 19 mar. - Appello di Giovanna Melandri, presidente di Human foundation e Social impact agenda per l'Italia, al governo che si insedierà: "Se è vero che innovazione e inclusione, di cui ho sentito parlare troppo poco in campagna elettorale, sono le priorità del nuovo governo, allora chiedo che nei primi 100 giorni attui questo Social outcome fund". La Melandri nel suo discorso tenuto durante il convegno Unlocking impact capital a Palazzo Marino a Milano proprio sul tema degli investimenti a impatto sociale, ha parlato del Fondo per l'innovazione sociale introdotto con l'ultima legge di stabilità. "Un fondo - ha spiegato - che stanzia 25 milioni di euro nei prossimo tre anni per il quale servono però i decreti di attuazione per renderlo operativo: il 30 marzo era indicata cone la data, per fortuna non perentoria, entro cui rendere operativo questo strumento". "In queste ore il sistema istituzionale si sta organizzando per il dopo voto - ha aggiunto - per questo deve arrivare la richiesta a un governo quale che sia di giocare questa partita, perché non possiamo perdere altro tempo".