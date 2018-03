Bolivia-Cile, sfida a Corte Giustizia su accesso al mare

Roma, 19 mar. - La Bolivia ha chiesto lunedì alla Corte Internazionale di Giustizia (ICJ) di riconquistare l'accesso sovrano all'Oceano Pacifico, che è stato negato dal Cile per più di un secolo. La Bolivia, il Paese più povero dell'America Latina, sta cercando di riportare il Cile al tavolo dei negoziati per risolvere la disputa sul prezioso accesso al mare, disputa che mina le loro relazioni bilaterali. La Paz ha esortato Santiago a riprendere i colloqui, affermando che il Cile ha "l'obbligo di negoziare con la Bolivia per raggiungere un accordo che garantisca alla Bolivia l'accesso sovrano all'Oceano Pacifico" .

"Abbiamo la storia, la giustizia e la legge dalla nostra parte", h affermato il presidente boliviano Evo Morales, la cui presenza a L'Aia, dove si trova l'ICJ, simboleggia l'importanza di questo caso per il suo Paese.

La Bolivia non ha più accesso al mare dopo una guerra durata quattro anni contro il Cile nel 1883. Dopo oltre un secolo di negoziati infruttuosi con Santiago, La Paz ha presentato una denuncia l'ICJ ad aprile 2013.

"Stiamo aspettando questa opportunità da molto tempo, ma siamo persone pazienti e determinate", ha detto in tribunale l'ex presidente boliviano Eduardo Rodriguez Veltze, un membro della delegazione.

"La crescita annuale del PIL in Bolivia sarebbe di almeno il 20% più alta se non fosse stata privata dell'accesso al mare", ha spiegato Veltze.