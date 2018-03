Farnesina: con Francia confini immutati, errori saranno corretti

Roma, 19 mar. - I confini tra Italia e Francia non sono cambiati in nulla e con la Francia c'è stato un semplice disguido di cartine compilate in modo errato, che saranno corrette. Lo ha spiegato il Direttore generale della Farnesina per l'Unione europea Giuseppe Buccino, intervenuto a 'Tutta la città ne parla' su Radio Tre.

Da parte dell'ambasciata francese è stato riconosciuto che effettivamente "nel corso di una consultazione pubblica sono girate per errore cartine sbagliate", ovvero stilate in base all'assetto previsto dall'accordo di Caen del 2015, che però non è stato ratificato da Roma. Quindi seguiranno correzioni da parte francese e "non c'è motivo di preoccuparsi".