Cnel, Usb: governo che non c`è fa l`ultimo regalo a Cgil Cisl e Uil

Roma, 19 mar. - Nonostante il Governo Gentiloni sia in carica unicamente per l`ordinaria amministrazione, nonostante le urne abbiano dato un giudizio definitivo e pesantemente negativo sull`operato di quel governo e di quello precedente, a quanto si apprende da fonti di stampa mercoledì il CdM varerà le nomine dei nuovi 48 Consiglieri del CNEL. E' quanto segnala il sindacato Usb in un comunicato.

Un ultimo gentile cadeau a CGIL, CISL e UIL - si legge nella nota - che si accaparreranno così la stragrande maggioranza dei Consiglieri impedendo che nel Consiglio nazionale dell`Economia e del Lavoro siedano altre rappresentanze, anch`esse rappresentative del mondo del lavoro. Quei sindacati che prima del referendum del 4 dicembre 2016 si erano schierati come un sol uomo per la chiusura del CNEL oggi si apprestano, grazie ad un governo defunto, a occuparlo di nuovo militarmente.

USB ha formalmente diffidato il Governo Gentiloni a procedere con le nomine e ha invitato le forze politiche uscite vincitrici dalle urne a vigilare affinché un simile scippo non venga perpetrato a dispetto del pluralismo e della reale rappresentatività sindacale.