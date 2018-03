Merkel si congratulerà con Putin e discuterà le "sfide"

Roma, 19 mar. - La cancelliera tedesca Angela Merkel si congratulerà con il presidente russo Vladimir Putin per la sua rielezione e parlerà in questa occasione delle tensioni bilaterali e dei disaccordi, ha detto lunedì il portavoce della Cancelleria. "La cancelliera scriverà un telegramma molto presto (...) e penso che, naturalmente, in occasione di queste congratulazioni, saranno esaminate anche le sfide della relazione tedesco-russa", ha detto Steffen Seibert, evocando i disaccordi su "Ucraina, Siria.