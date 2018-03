Senato, Caliendo: Romani valido, no strumentalizzazioni

Roma, 19 mar. - "La candidatura di Paolo Romani a presidente del Senato è stata indicata da Forza Italia in ragione dell'impegno istituzionale, politico e civile che caratterizza la sua vita. Tutti, senza distinzione di partito di appartenenza, possono testimoniarne la caratura morale e istituzionale che non può essere scalfita da strumentalizzazioni di fatti irrilevanti". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Giacomo Caliendo.

"Una testimonianza e una valutazione che tengono conto degli ultimi venti anni di attività politica e che rappresentano elementi di sicura previsione del modo in cui svolgerebbe le funzioni di presidente del Senato. Insistere su fatti che, per il modo in cui si sono verificati, non possono comportare alcun giudizio contrario alla citata unanime valutazione, vorrebbe dire privilegiare metodi che devono restare estranei ad una politica con la "p" maiuscola, seriamente preoccupata dei problemi che affliggono il nostro Paese", conclude Caliendo.