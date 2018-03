Intesa Sp e Sace rafforzano partnership a favore export imprese

Milano, 19 mar. - Intesa Sanpaolo e Sace (Gruppo Cdp) rafforzano la propria partnership sottoscrivendo tre importanti accordi a sostegno dell'export e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane. La collaborazione, che nel 2017 ha consentito di finanziare 1,5 miliardi di euro, si amplia con la firma di tre nuovi accordi per: lettere di credito e garanzie contrattuali per la partecipazione a gare e l'esecuzione di commesse all'estero; finanziamenti a medio-lungo termine per l'internazionalizzazione; recupero dei crediti esteri.

"Mentre l'export delle aziende italiane mostra tassi di crescita superiori a quelli di Germania e Francia, le prospettive di crescita dell'economia mondiale vengono riviste al rialzo: si tratta del contesto ideale per nuove iniziative a sostegno dell'internazionalizzazione del nostro sistema imprenditoriale come gli accordi firmati oggi da Intesa Sanpaolo, a conferma del nostro ruolo di motore dell'economia reale in Italia", ha commentato Carlo Messina, Ceo di Intesa Sanpaolo. "La crescita di tutte le filiere produttive, siano esse di dimensioni più o meno grandi, è cruciale per una ripresa duratura e per una riduzione dei livelli di disoccupazione nel nostro Paese".