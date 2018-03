Sammarco: bene Tajani, ruolo Fi per stabilità al governo

Roma, 19 mar. - "L`Italia, per dirla alla Battiato, è alla ricerca di un centro di gravità permanente vale a dire di una stabilità vera e concordo pienamente con Tajani che nell`intervista odierna a Corriere della Sera parla di Forza Italia come l`unico partito all`interno della coalizione di centro destra in grado di garantire un certo equilibrio". Lo afferma Gianni Sammarco responsabile della comunicazione di Forza Italia nel Lazio.

"E` il momento di mettere da parte idee estremiste anche nei confronti dell`Europa e di preoccuparsi dei problemi degli elettori - osserva -, c`è bisogno di un governo anche se ci vorrà tempo e non aiuta pensare ora a nuove elezioni che produrrebbero il medesimo risultato. In questo contesto Forza Italia deve fare da contrappeso al populismo della Lega e di Fratelli d`Italia in modo da equilibrare tutta la coalizione", conclude.