Erede al trono saudita: da principi arrestati raccolti 100 mld Usd

Roma, 19 mar. - E' di 100 miliardi di dollari il 'bottino' entrato nelle casse del regno saudita dalla campagna di arresti per "corruzione" avviata lo scorso novembre contro 381 personalità del Paese, tra cui principi, ministri e uomini d'affari. Lo ha rivelato lo stesso principe ereditario Mohammed bin Salman in una intervista all'emittente Usa CBC trasmessa durante la notte.

"L'obbiettivo reale degli arresti per corruzione di ministri, principi e uomini d'affari non era raccogliere soldi", ha voluto precisare l'erede, spiegando che la campagna "è stata un messaggio chiaro per dire che la legge affronterà chiunque sia coinvolto in affari di tangenti".

Mohammed bin Salman è atteso oggi alla Casa Bianca, dove sarà ricevuto dal presidente americano Donald Trump.