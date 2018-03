Biagi, Brunetta: riformista autentico, ucciso per sue idee

Roma, 19 mar. - "Marco Biagi è stato un amico, una persona perbene, un riformista autentico, vittima del terrorismo, dell`intolleranza, della supponenza ideologica e del rifiuto del confronto democratico". Lo scrive su Facebook Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, ricordando il giuslavorista nell`anniversario della sua uccisione.

"Nel nostro Paese le idee che hanno armato le Nuove Brigate Rosse, gli assassini di Marco, pare non abbiano più seguito, tuttavia le contraddizioni che le hanno generate sono ancora irrisolte e rischiando di deflagrare nuovamente in rigurgiti di violenza. Il compito delle istituzioni, tramite i suoi rappresentanti ad ogni livello, è creare le condizioni sociali affinché la democrazia del confronto prevalga su quello dello scontro. Diversi nelle idee e nelle proposte ma identici nel rispettarle", aggiunge. "È necessario, insomma, denunciare come errata e pericolosa la presunzione fatale di coloro che pensano di detenere un punto di vista privilegiato sul mondo che consenta loro di imporre, anche con la violenza fisica o psicologica, il proprio volere", ricorda.

"Marco Biagi è stato ucciso proprio a causa di questa errata convinzione. Le sue idee davano fastidio a coloro che, imprigionati in gabbie ideologiche inaccessibili né scardinabili, hanno fatto prevalere l`odio al confronto. Quel continuo confronto e quel rispetto delle idee altrui ai quali siamo chiamati quotidianamente come rappresentai delle istituzioni. E ancor di più in un momento così delicato della nostra Repubblica - conclude -. Le chiusure, gli orticelli da coltivare, lo scarso senso di appartenenza a un progetto comune sono sintomi di una deriva che rischia di polarizzare, ancora di più, le nostre identità politiche. Incubazione di sentimenti assai pericolosi dai risultati già tristemente sperimentati".