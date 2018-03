Tajani: governo Lega-M5s? FI determinante per stabilità

Roma, 19 mar. - "Serve un governo stabile che tuteli meglio gli interessi del Paese, a Bruxelles ma anche qui da noi. Senza l'Europa non andiamo da nessuna parte". Lo afferma in una intervista al Corriere della Sera il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani definendo "impossibile" un esecutivo M5s-Lega ed escludendo una spaccatura nel centrodestra: "Siamo una coalizione, non un partito unico. Forza Italia rimane determinante, la sua identità è decisiva per dare equilibrio al centrodestra. E' l'unica forza garante di stabilità".

"Senza l'Europa non andiamo da nessuna parte. Non serve dire usciamo dall'euro. Occorre invece una forza che difenda i nostri interessi a Bruxelles ma sia allo stesso tempo protagonista del cambiamento in Europa", sottolinea Tajani. "Se vogliamo mettere prima gli italiani, la strada dell'Europa è obbligata. Solo facendo le riforme da noi faremo capire all'Europa che si è svegliata tardi, sull'emigrazione come su altre cose", conclude.